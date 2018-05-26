Серхио Рамос: Если финал Лиги чемпионов поможет Украине как стране, это прекрасно 26.05.2018, 17:48

Серхио Рамос

Защитник «Реала» поделился мнением о проведении финального матча Лиги чемпионов в столице Украины Киеве.

"Из-за расстояния и больших трат многие фанаты "Реала" не смогли приехать в Киев. Но мы чувствуем поддержку тех, кто все-таки приехал.

Некоторые хотели бы, чтобы финал был ближе, это бы упростило некоторые вещи. Но мы не имеем ничего против. Если это поможет Украине как стране, тогда это прекрасно", — цитирует Серхио Рамоса Sport Arena.

Финальный матч Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом" пройдет 26 мая в Киеве на НСК Олимпийский.