«Береги здоровье - оно еще пригодится в будущей борьбе» 1 26.05.2018, 17:56

Дмитрий Полиенко

Сегодня день рождения у политзаключенного Дмитрия Полиенко.

Свое 24-летие активист Дмитрий Полиенко встречает в Бобруйской колонии.

"Дмитрию могу пожелать терпения и беречь здоровье - оно еще пригодится в будущей борьбе", - говорит сайту palitviazni.info бывший политический заключенный Николай Дедок.

Николай Дедок вспоминает, что за решеткой дни рождения проходили в зависимости от того, где он находился.

"Если в "одиночке" или ПКТ, то был обычный день, - говорит Николай. - Разве сам себе старался организовать "праздник" - заваривать чай с какими-то сладостями. Если в "зоне" или в "крытой", то сокамерники поздравляли, пытались также найти чего-нибудь вкусного, подписывали открытку и дарили. Так принято. Но в любом случае было огромное количество поздравлений: писем и открыток с воли. Бывало что и до 20 писем в день приходило".

Николай Дедок обращается к Дмитрию Полиенко в этот день с такими словами: "Могу пожелать терпения и беречь здоровье - оно еще пригодится в будущей борьбе".

Дмитрию Полиенко можно присылать письма поддержки (лучше - заказные) по адресу: 213800 Могилевская область, Бобруйск, ул.Сикорскoгo, 1. ПК-2, отряд № 9.

Напомним, Дмитрий Полиенко - социальный активист из Минска. Поводом для уголовного преследования стало его участие в мирном собрании "Критическая масса", которое проходило 29 апреля 2016 г. в Минске и было прервано милицией.

12 октября 2016 года судом Центрального района г. Минска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса и частью 2 статьи 343 УК. В итоге Полиенко был приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года.

7 апреля 2017 года судом Заводского района г. Минска рассмотрено представление органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного (скорее всего, УВД Заводского района), и отменена отсрочка исполнения наказания. В связи с этим, без права на обжало ние, активиста отправили в исправительную колонию для отбывания наказания в виде лишения свободы сроком на 1,5 года (с учетом времени содержания под стражей до суда в 2016 году).