Условия нефтяной сделки в ОПЕК скорректируют в июне 26.05.2018, 18:02

Участники сделки ОПЕК о сокращении добычи уже в этом году могут пойти на смягчение условий соглашения о сокращении добычи нефти.

Сделка достигла целей: цены на нефть поднялись к уровню $80 за баррель, а излишек запасов практически сошел на нет, пишет сайт kommersant.ru. Коррективы страны ОПЕК и вне ОПЕК могут утвердить уже в конце июня на встрече в Вене, но, считают эксперты, повышение добычи пока будет небольшим, чтобы не разбалансировать рынок. Впрочем, лишь на обещаниях обсудить повышение добычи фьючерсы на нефть упали на 3,4%, до $76 за баррель.

Страны ОПЕК и другие нефтедобывающие страны, заключившие в конце 2016 года соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи, с третьего квартала 2018 года могут увеличить квоты по производству нефти, следует из заявлений главы Минэнерго РФ Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха 25 мая на ПМЭФ-2018. Повышение добычи будет носить постепенный характер, чтобы избежать шоков для рынка, пояснил российский чиновник. Окончательное решение стороны надеются принять на венской встрече 21–22 июня.

ОПЕК+ предполагает снижение добычи на 1,8 млн баррелей в сутки (б/с) к уровню октября 2016 года и действует до конца 2018 года. Соглашение позволило поднять падавшие в 2016 году ниже $30 за баррель цены на нефть, сейчас на фоне сделки и других факторов (в том числе геополитических) они приблизились к $80 за баррель. Сделка также должна была устранить избыток предложения и запасов нефти, давивших на рынок. По словам господина Новака, соглашение достигло цели: «Избыток коммерческих запасов близок к нулю». Официально ожидаемый объем роста разрешенной по ОПЕК+ добычи не называется, но источники на рынке чаще всего называют 1 млн б/с.

Достижение ключевых показателей по ОПЕК+ — не единственный драйвер для корректировки ее параметров. В мае под санкции США попали члены ОПЕК Венесуэла и Иран (получил освобождение от условий сделки). Венесуэла переживает один из крупнейших спадов производства нефти за историю, но Тегеран, напротив, планировал увеличивать добычу. Теперь ожидаемое сокращение иностранных инвестиций в иранскую нефтяную отрасль, вероятно, приведет к стагнации производства.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин 25 мая обвинил США в политическом манипулировании ценой на нефть путем санкционного давления, в результате чего, как считает менеджер, котировки могут достигнуть рекордных отметок.

«Односторонним ограничениям по освоению запасов углеводородов», по его словам, подверглось около трети мировых запасов нефти (с учетом РФ. Господин Сечин считает, что дальнейший рост цены на нефть на руку наращивающим добычу сланцевым производителям США (по итогам первого квартала она выросла на 1,27 млн б/с). Глава французской Total Патрик Пуянне неделей ранее также не исключал, что из-за ситуации с Ираном в ближайшие месяцы стоимость барреля нефти достигнет $100. Впрочем, на заявлениях господ Новака и аль-Фалеха котировки фьючерсных контрактов на Brent начали снижаться. К 19:00 по белорусскому времени они стабилизировались возле уровня $76 за баррель, что на 3,4% ниже закрытия четверга. Но даже эта величина вблизи максимумов с ноября 2014 года.

Намерения ОПЕК+ по увеличению добычи поддержаны российскими нефтекомпаниями. «Спрос продолжает расти, а сланцевые производители нефти не поспевают за ним»,— уверен глава «Газпром нефти» Александр Дюков, заявивший, что в случае сохранения текущих параметров соглашения нефтекомпания будет вынуждена чуть снизить добычу. О необходимости увеличить добычу упомянул и глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. «Соглашение должно сохраниться, но объемы ограничения должны быть гибкими»,— считает он.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ также сообщил об обеспокоенности импортеров нефти возможной нехваткой предложения (речь идет о Китае, рисках дефицита иранской нефти и об ожидаемом росте спроса). С учетом того, что первая часть санкций США в отношении Ирана начнет действовать в августе, вторая — в большей степени касающаяся нефтяного сектора — в ноябре, у участников ОПЕК+ еще есть время на детальную оценку возможного эффекта ограничений на объемы экспорта иранской нефти и проработку совместного плана действий, говорит Мария Белова из Vygon Consulting. С Венесуэлой, по ее мнению, ситуация сложнее: на фоне растущего риска введения со стороны США нефтяного эмбарго, что приведет к снижению экспорта страны примерно на 500 тыс. б/с, здесь наблюдается существенное падение добычи. К концу года она может сократиться до 1 млн б/с с 2 млн б/с в 2017 году, считает эксперт.

По мнению Андрея Полищука из Райффайзенбанка, корректировка ограничений пойдет, скорее всего, небольшими шагами и постепенно, резкие меры могут привести к дисбалансу рынка. Он также отметил, что добыча в США растет уже меньшими темпами и этот рост, возможно, начнет скоро стагнировать. На начало года цена безубыточности сланцевой нефти в США составляла менее $35 за баррель на устье скважины, что существенно ниже текущих цен, отмечает Мария Белова. Но суммарный свободный денежный поток этих компаний по итогам 2017 года так и не вышел в положительную зону и даже снизился на фоне активного роста инвестиций, продолжает она. Этот фактор может немного уменьшить инвестпланы сланцевых операторов на 2018 год, считает эксперт.

Господин Полищук предполагает, что ОПЕК+ может увеличить добычу на 300–500 тыс. б/с, однако все будет зависеть от ситуации в отрасли. «Было бы разумным, если бы участники соглашения договорились так, чтобы увеличение добычи было несколько меньше прогнозного дефицита на квартал вперед,— говорит госпожа Белова.— Квоты можно было бы пересматривать каждый квартал с учетом динамики коммерческих запасов, цен на нефть, а также развития ситуации с экспортом нефти из Ирана и Венесуэлы».