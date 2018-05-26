До финала Лиги чемпионов в Киеве остается несколько часов 2 26.05.2018, 18:14

1,422

Фото: segodnya.ua

Англичане пьют пиво, испанцы налегают на мороженое.

Жара... В Киеве разморенные фаны "Ливерпуля" и "Реала" бродят вокруг фонтанов, дремлют на травке, ищут тенечек, пишет сайт segodnya.ua.

Фото: segodnya.ua

Англичане больше налегают на пиво, испанцам пришлось по душе украинское мороженое. Несколько часов до финала Лиги чемпионов. В фан-зоне на Крещатике идиллия. В активностях больше всего участвуют дети. То вратарю-роботу голы забивают, то режутся в настольный футбол... Взрослые выстаивают очередь для фото с настоящим трофеем Лиги чемпионов, и в официальный магазин. Кстати, в фан-зоне стоят два стенда с командными фото участников финала. Но на месте нескольких футболистов прорези и болельщики могут туда вставить свое лицо и почувствовать себя игроком команды.

Фото: segodnya.ua

Визуально кажется, что фанов "Ливерпуля" значительно больше. Дело в том, что в британцы все в клубных красных цветах и это бросается в глаза. Да и более голосистые они. А вот болельщики "Реала" в белых футболках сливаются с горожанами, которые в эти жаркие дни ходят в светлых одежках. И более спокойные поклонники "сливочных".

Естественно, что англичане, что испанцы уверенны в победе своих любимцев. Однако никто никому ничего не доказывает. Мол, дождемся вечера, а там посмотрим.

Ждать осталось недолго. Сегодня на стадионе "Олимпийский" в Киеве в финале Лиги чемпионов сыграют мадридский "Реал" и "Ливерпуль". Начало встречи в 21.45 по белорусскому времени.