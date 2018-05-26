Троица: 10 дел, которые нужно обязательно выполнить сегодня и завтра 7 26.05.2018, 18:36

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В этом году один из главных православных праздников отмечается 26 мая.

В церковном календаре этот день еще называют Днем святой Троицы или Пятидесятницей, пишет «Витебский курьер»

Название Троица означает триединство Отца, Сына и Святого Духа. Считается, что на 50-й день после Воскресения Христова на 12 апостолов, учеников Христа, в виде языков пламени сошел с небес Дух Святой и сказал, что нужно почитать Бога в трех лицах и в одном лице одновременно.

Вот 10 дел, которые нужно обязательно сделать: