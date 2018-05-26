Министр Заяц испугался журналистов 1 26.05.2018, 18:48

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Журналистов региональной газеты отказались пустить на прием к министру сельского хозяйства.

В среду в Минске вел прием граждан министр сельского хозяйства Беларуси Леонид Заяц, пишет сайт baj.by. Послушать, с какими проблемами слонимцы придут к министру, в райисполком и задать свои вопросы отправилась и корреспондент "Газеты Слонимской" Анна Володощук. Тем более, что спросить было о чем - в местном РУСП "Новодевятковичи" на днях бастовали рабочие и требовали снять с должности руководителя хозяйства.

Однако вход в здание исполкома пристально стерегла охрана.

"Сегодня здесь проводит прием министр, поэтому нельзя проходить с фото- и радиотехникой," - остановила журналистку сотрудница охраны.

Было это в 10:50. Прием начинался в 11.00 часов. Пока на настойчивые просьбы журналистки пройти, охрана вызывала начальника идеологического отдела, культуры и по делам молодежи Наталью Юнчиц, было уже 11:15. Прием у министра начался.

Юнчиц попросила Анну Володащук подождать и ушла, а когда вернулась, то сказала, что прием уже идет, на нем есть журналисты и заходит теперь будет неловко. Потом чиновница категорически заявила журналистке, что может пропустить ее к министру только... как частное лицо.

Прождав несколько часов, пока шел прием, корреспондент успела пообщаться с сельчанкой, которая приехала на прием к министру. Как выяснилось позже, ее к министру также не допустили - отправили к заместителю председателю райисполкома.