Письмо Меркель с призывом спасти жизнь Сенцова подписали сотни украинских активистов 26.05.2018, 18:52

Среди подписавших письмо есть нобелевские лауреаты.

Более 360 активистов и известных личностей подписались под письмом на имя канцлера Германии Ангелы Меркель и министра иностранных дел Хейко Мааса с призывом спасти жизнь украинского режиссера Олега Сенцова и облегчить освобождение украинских политзаключенных, пишет «Новое время».

Среди подписантов письма есть лауреаты Нобелевской премии, белоруска Светлана Алексиевич и Герта Мюллер.

В письме говорится, что процесс переговоров об обмене заключенными между Украиной и РФ идет очень медленно, нет публичной информации о достигнутых компромиссах, а около 64 украинских политических заключенных по-прежнему находятся в российских тюрьмах.

"Граждане Украины страдают от необоснованных условий содержания под стражей и подвергаются давлению и пыткам. Они теряют физическое и психическое здоровье и навсегда отделены от своих семей", – отмечают активисты, а также добавляют об ухудшении состояния здоровья Сенцова в связи с голоданием.

Напомним, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Единственным условием прекращения голодовки он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

Олег Сенцов был задержан в Крыму 11 мая 2014 правоохранительными органами РФ. Его обвинили в «подготовке теракта в Крыму» во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в «хранении оружия и взрывчатки». В августе 2015 российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима.