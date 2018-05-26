Джеймс Милнер забил эффектный гол на тренировке «Ливерпуля» в Киеве 26.05.2018, 19:01

Футболист шикарным ударом положил мяч точно в дальнюю «девятку» ворот.

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер забил потрясающий по красоте мяч во время тренировки "красных" на НСК "Олимпийский" в преддверии финального матча Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", сообщает «Прессбол».

Ветеран классно сместился с фланга и шикарным ударом положил мяч точно в дальнюю "девятку" ворот, которые защищал Лорис Кариус.

Напомним, Сегодня на стадионе "Олимпийский" в Киеве в финале Лиги чемпионов сыграют мадридский "Реал" и "Ливерпуль". Начало встречи в 21.45 по белорусскому времени.