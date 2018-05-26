Глава МЧС Кемеровской области подал в отставку 26.05.2018, 19:23

Александр Мамонтов

Александра Мамонтова подозревают в халатности в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» и обвиняют в хищении.

Руководитель главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов подал в отставку. Как пишет «Немецкая волна», об этом представитель прокуратуры сообщил в субботу, 26 мая, в ходе судебного заседания.

Накануне, 25 мая, Мамонтов и начальник отдела надзора областного МЧС Григорий Терентьев были задержаны. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст. 293 (халатность) УК РФ, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По информации следствия, с 2017 года задержанные не проверяли соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации торгового центра "Зимняя вишня". При этом проверку следовало провести до 18 марта, говорится в заявлении СКР.

Хищение более 1,8 млн российских рублей

Кроме того, Мамонтов с июня 2015 по апрель 2018 года "с использованием своего служебного положения при пособничестве неустановленных пока лиц" похитил более 1,8 млн российских рублей, сообщила представитель СКР. Следствие ходатайствует о продлении срока задержания Мамонтова на 72 часа "для восполнения недостатков в материалах дела".

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня"

Кроме Мамонтова и Терентьева, в рамках уголовного дела о гибели людей при пожаре фигурируют 8 обвиняемых. Все фигуранты дела по ходатайству следствия арестованы, отмечает официальный представитель СКР.

Крупный пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. В результате, по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По факту происшествия заведено уголовное дело по ст. 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности) и 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ.