В Слониме начался международный фестиваль «Полонез-2018» 26.05.2018, 20:09

Фото: racyja.com

В фестивале участвуют коллективы из разных городов Беларуси, а также Литвы и Польши.

В субботу, 26 мая, начался традиционный международный фестиваль "Полонез-2018", передает «Радыё Рацыя». В нем приняли участие музыкальные и танцевальные коллективы из разных городов Беларуси, а также коллективы из Польши и Литвы.

Стартовал фестиваль на набережной канала Огинского. А потом все участники праздника прошли по Оперной улице и центральным улицам Слонима до местного Центра культуры, где состоялась конкурсная программа.

Место фестиваля выбрано не случайно. Именно в Слониме прошло детство композитора Михаила Клеофаса Огинского, автора знаменитого полонеза «Прощание с родиной». В городе проживал его родственник Михал Казимир Огинский. Кстати, он же и создатель памятника гидротехники XVIII века - канала Огинского.

Рядом с каналом Огинский в 1775 году построил и знаменитый на всю Европу театр, для постановок которого сам же гетман сочинял музыку. Сегодня про Огинского в Слониме напоминает и канал, и улица в его честь, и несколько зданий той эпохи, а также мемориальная доска на здании Слонимского драматического театра.