Украина предоставила Польше предложения по новым антироссийским санкциям 26.05.2018, 20:49

Санкции могут быть введены против компаний, которые помогали РФ строить Крымский мост.

Киев представил польской стороне пакет предложений по усилению экономических санкций против России за оккупацию Крыма. Как пишет gordonua.com, oб этом сообщил первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Изет Гданов.

"Мы готовим некоторые предложения для Европейского союза и США о введении санкций против отдельных субъектов – европейских компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста. Есть немало компаний, которые помогали это делать", – подчеркнул Гданов.

По его словам, ведется работа по введению со стороны Запада санкций против российских компаний, которые нарушают нормы международного права, в частности, работают на территории временно оккупированного Крыма и одновременно ведут бизнес в Европе и США.

"Позиция Польши очень положительная для Украины. Мы будем сотрудничать и дальше, поскольку эти вопросы не решаются одной консультацией, а требуют дальнейшей обработки", – отметил чиновник.

Гданов добавил, что притеснения граждан Украины в Крыму, милитаризация Россией полуострова, незаконное строительство инфраструктуры и фактический захват Азовского моря вынуждает Украину более активно работать с международными партнерами по усилению экономического давления на государство-агрессора.

25 мая представители внешнеполитических ведомств Украины и Польши провели консультации на уровне директоров договорно-правовых департаментов относительно правовых последствий оккупации Крыма.

В министерстве иностранных дел Польши заявили, что готовы усилить санкции против РФ, если с ее стороны не будут предприняты действенные шаги по освобождению оккупированных территорий Украины.