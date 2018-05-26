«Новая газета» о расследовании дела сбитого боинга 2 26.05.2018, 21:25

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Почему к выводам Bellingcat российским властям нужно относиться крайне серьезно.

На презентации нового расследования по делу МН17 группа Bellingcat заявила о причастности к атаке на «Боинг» генерал-майора Главного управления Генштаба российской армии (ГРУ) Олега Иванникова, пишет журналист «Новой газеты» Павел Каныгин.

В отличие от своих прежних расследований команда Bellingcat работала не только с открытыми данными или, как их полюбили называть российские власти, «доказательствами из интернета и социальных сетей».

Расследователи получили доступ к телефонным базам данных украинских операторов, и очевидно, к звонкам, которые проходили в 2014 году в зоне конфликта (что в нынешних украинских реалиях вполне выполнимая рыночная задача). Проделав большую работу, расследователи смогли получить подтверждения прямых телефонных контактов генерал-майора Иванникова с полевыми командирами «ЛНР» и «ДНР», командиром ЧВК «Вагнера» Дмитрием Уткиным, бывшим луганским лидером Игорем Плотницким и многими другими.

(В самое ближайшее время нас ждет, вполне возможно, обнародование звонков и других российских кураторов в Донбассе).

«Андрей Иванович Лаптев». Человек с таким позывным сопровождал российский «Бук» на восток Украины, а потом ракетой из этого ЗРК «Бук» был сбит гражданский «Боинг» — считают гражданские журналисты из команды BellingCat

Фото: EPA

В общении с «новороссийскими» сепаратистами и наемниками генерал ГРУ выступал под именем Андрей Иванович Лаптев, и по тону разговора можно предположить, что он позиционировал себя как руководящее звено.

По данным Bellingcat, имя Лаптева Олег Иванников использовал и прежде — во время работы под прикрытием в Грузии, куда был направлен Москвой в 2004 году.

Под именем Лаптева он писал статьи на кавказскую тематику, числился сотрудником аналитического центра по проблемам Закавказья и значился в качестве министра обороны Южной Осетии.

В 2014 году был командирован в Донбасс.

В июле 2014 года телефонный разговор Иванникова-Лаптева был впервые перехвачен СБУ и опубликован в открытом доступе. Все, что тогда было известно о генерал-майоре ГРУ, это его «игровое» имя отчество — Андрей Иванович.

Изучив массивы данных, команда Bellingcat нашла российский телефонный номер «Андрея Ивановича», фото, паспортные данные, а также сведения о его трудоустройстве в Минобороны.

Позвонив ему в Москву, расследователи развеяли свои сомнения. Голоса Иванникова и Андрея Ивановича Лаптева, по их мнению, совпадали: у обоих был чрезвычайно высокий, уникальный тембр.

Bellingcat фоноскопическую экспертизу не проводили. Не исключено, что экспертизу проведут представители официального следствия по делу МН17 (JIT). Отметим, что фоноскопический метод идентификации впервые предложила и использовала в деле МН17 «Новая газета», сравнив в 2017 году образцы голоса другого российского генерал-майора в отставке Сергея Дубинского и боевика по кличке «Хмурый». Их голоса совпали.

В российских МИДе и Минобороны, где выводы Bellingcat традиционно комментируют в пренебрежительном ключе, на этот раз предпочли высказаться через телеканал «Звезда». Авторы разоблачения Иванникова-Лаптева названы «британскими псевдорасследователями», которым помогают «примкнувшие к ним либералы». В выводах журналистов и группы Bellingcat представители Минобороны увидели «оперативный почерк и убогий интеллект» сотрудников СБУ.

Неконструктивная критика и агрессивный тон отличают почти все официальные комментарии о деле МН17.

И если в адрес JIT официальные власти используют более сдержанные обороты, то по отношению к журналистам российские власти слов не выбирают.

Гнев властей объяснить очень просто. Ведь именно расследования журналистов (в том числе, конечно, и Bellingcat) зачастую ложатся в основу последующих официальных выводов группы JIT, довольно ограниченной в своей деятельности за пределами стран — участниц расследования. Следствие опирается на журналистские материалы и часто не только подтверждает их, но и выстраивает на их основе собственную доказательную базу, убедительно опровергнуть которую российские власти пока так и не могут; отрицание и гнев в ответ на аргументы до сих пор являются единственным ответом.

Так было в случае с генерал-майором Сергеем Дубинским, так было с 53-й бригадой ПВО РФ. Скорее всего, так же будет с сотрудником ГРУ Олегом Иванниковым.

Представитель JIT уже заявил, что Объединенная следственная группа «высоко оценила новое расследование Bellingcat и с большим вниманием рассмотрит представленные выводы».