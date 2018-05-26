В России поняли, что отвечать на санкции Запада невыгодно 26.05.2018, 21:37

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Санкции уже который год становятся главной темой Петербургского международного экономического форума.

Мировая экономика сталкивается с новыми формами протекционизма, которые угрожают ее развитию. Такое мнение в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме выразил президент РФ Владимир Путин, передает «Белсат».

Санкции и реакция на них уже который год становятся главной темой Петербургского международного экономического форума. Предприниматели очень аккуратно выбирали слова. И попросили власти быть хотя бы предсказуемыми.

«Я думаю, это будет как раз тот плюс, который к нынешнему законодательству безусловно добавится. И тогда мы будем говорить не о контрсанкциях, а о технологии введения контрсанкций», – заявил Александр Шохин из Союза промышленников и предпринимателей России.

Самым смелым оказался новый глава счетной палаты Алексей Кудрин. Один из самых популярных участников экономического форума. Он уверен, что контрсанкции ударят снова по России:

«Надеюсь, что правительство ею не воспользуется. То есть, не надо будет пользоваться. Потому что часто мы теряем на применении такого рода антисанкций. К сожалению».

Зато, по мнению Кудрина, следует помочь пострадавшему от санкций бизнесу. В первую очередь речь идет о компаниях Виктора Вексельберга и Олега Дерипаски. Но бизнесмен Александр Лебедев парирует. Олигархи сами виноваты.

«Набрать миллиарды долларов кредитов в госбанках, что в этом хорошего на самом деле? Поэтому, это вопрос к Дерипаске, как он управлял своей империей. А потом, вот, честно говоря, у Дерипаски было 8 миллиардов, а после санкций стало 5. Что значит, сдавать, не сдавать? Может, врачам и учителям лучше поднять зарплату?», – спрашивает бизнесмен Александр Лебедев.

На панельных сессиях и круглых столах было не до мелочей. Как обустроить Россию – иными словами – обсуждали на официальных мероприятиях. Финансовый вице-премьер Антон Силуанов уверен, вот-вот все заработает.

«Нам каждый год приходилось сокращать расходы исходя из необходимости баланса, достижения баланса бюджета. Сейчас этот период пройден. И сейчас у нас нет тех проблем, которые мы имели в предыдущие годы», – сказал вице-премьер Антон Силуанов.

Всю систему менять надо – словами сантехника отвечал глава Сбербанка Герман Греф. И с ним были согласны многочисленные выступающие – никакие инструменты с нынешней системой управления работать не будут.

«Сейчас много внимания уделили обсуждению проектного управления. Но никакое проектное управление не полетит, если мы не создадим целиком эффективную систему управления», – добавил глава Сбербанка России Герман Греф.

Иллюстрацией был практически символ государственной неэффективности – глава Роскомнадзора Александр Жаров. Его ведомство продолжает попытки заблокировать в стране мессенджер «Телеграм».

«В настоящее время для нас, для Роскомнадзора, как технического исполнителя этого решения, очевиден, тот протокол, который использует Телеграм и те дальнейшие действия, которые будут применены для обхода блокировки. Также у нас есть свой сценарий действия. И, повторю еще раз, это процесс и он будет завершен. Я как бы сказал, следите за новостями», – заявил Александр Жаров.

За новостями гости форума следили в том числе и через Телеграм. Бизнесмены и чиновники, правда не под камеру, признавались, что активно пользуются сервисом. Владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев уверен, что государство заблокировать мессенджер Дурова может.

«Вообще, все, что делается у нас плохого компенсируется тем, что оно плохо исполняется. Но возможно ли это? Да, возможно. Будет очень жалко, если такая огромная государственная машина занята такой ерундой», – говорит Демьян Кудрявцев.

Про интернет сегодня говорили и президенты России и Франции. Владимиру Путину напомнили, как в прошлом году он признался – что заболел цифровизацией. Я здоров, ответил Путин, это мировая экономика беременна, а беременность – не болезнь.