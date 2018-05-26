«Реал» стал первой командой, выставившей один и тот же стартовый состав в двух финалах Лиги чемпионов 26.05.2018, 21:52

В Киеве начался матч между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем».

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан на финал Лиги чемпионов против "Ливерпуля" выставил стартовый состав, абсолютно идентичный тому, что и в прошлом году на решающий матч с "Ювентусом", сообщает «Прессбол».

С первых секунд на киевский финал Лиги чемпионов "Реал" выпустил Кейлора Наваса, Даниэля Карвахаля, Серхио Рамоса, Рафаэля Варана, Марсело, Каземиро, Тони Крооса, Луку Модрича, Иско, Карима Бензема и Криштиану Роналду. Именно эти игроки вышли в основе на финал Лиги чемпионов-2017 против "Ювентуса". Тот матч "сливочные" выиграли 4:1 и стали первым клубом в современной истории еврокубка, выигравшим турнир два раза подряд. Любопытно, что в стартовом составе "Ливерпуля" нет ни одного футболиста с опытом выступлений в финале Лиги чемпионов.