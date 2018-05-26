Топ-5 необычных случаев на белорусской границе 26.05.2018, 22:03

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Что только ни пытаются провезти нелегальным путем через границу.

«Брестская газета» рассказала о самых заметных происшествиях этого года.

У жителя Малоритского района изъяли 188 охотничьих капканов. Столь крупную партию сотрудники пограничной комендатуры «Малорита» обнаружили у жителя деревни Мокраны. Мужчина хранил капканы в хозпостройке. Их планировали нелегально перевезти в Украину. Партию товара стоимостью 6 230 рублей изъяли 14 января.

«Мясного» контрабандиста задержали после выстрела из автомата. В ночь на 6 марта пограничники в Малоритском районе остановили два автомобиля. Мужчины, жители Малориты 1993 и 1988 годов рождения, перевозили 36 телячьих туш. Мясо ввезли из Украины в обход пункта пропуска, без ветеринарного и санитарного контроля и планировали продать в Беларуси.

Один из нарушителей попытался убежать — только после предупредительного выстрела из автомата мужчина остановился и был задержан пограничниками.

Мясо весом 1 630 килограммов и стоимостью 4 075 рублей, а также машины, на которых его перевозили, были переданы сотрудникам Брестской таможни.

Контрабандисты пытались перебросить сигареты в Польшу на квадрокоптере. К беспилотному летательному аппарату прикрепили 300 пачек сигарет. Попытку переместить их в Польшу пресекли брестские пограничники 9 марта на участке ответственности погранзаставы «Знаменка». Они обнаружили квадрокоптер в лесу в 500 метрах от линии границы.

Всех причастных к нарушению установили. Их привлекут к административной ответственности.

Полька бросилась в реку за псом и оказалась в Беларуси. 20 апреля жительница Польши с подругой прогуливалась с черным лабрадором по кличке Покер по берегу Западного Буга. Пес зашел в воду, и, когда отплыл от берега, его подхватило течение. Хозяйка забеспокоилась и начала звонить польским пограничникам, но из-за плохой связи не дозвонилась. Она оставила документы и ценные вещи подруге, а сама бросилась в воду, пытаясь спасти пса.

Покер выбрался на польский берег, а женщину из-за сильного течения прибило к белорусскому берегу. Пограничники оказали ей необходимую помощь. В связи с нарушением режима границы и правил пребывания на женщину составили процессуальные документы, а потом отправили домой.

Брестчанин пытался перевезти через границу более 13 кг серебра. Мужчина 1968 года рождения выезжал из Беларуси в Украину 19 мая через пункт пропуска «Мокраны» на микроавтобусе «Опель» по зеленому коридору. Металл он упаковал в два полиэтиленовых пакета и спрятал под сидение микроавтобуса. Вес пластин, которые обнаружили пограничники совместно с сотрудниками ОБЭП ОВД администрации Ленинского района Бреста, составил 13,6 килограмма. Металл изъяли и направили на экспертизу, его стоимость устанавливается.