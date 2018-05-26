Троица-2018: все, что нужно знать о празднике 3 26.05.2018, 22:27

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Приметы и традиции этого праздника.

Троица отмечается через 50 дней после Пасхи. Поэтому второе название праздника – Пятидесятница, пишет glavred.info. В 2018 году Троица выпадает на 27 мая. Это воскресенье.

Троицкая поминальная суббота-2018

Сегодня, в Троицкую родительскую субботу, люди посещают кладбища и поминают умерших.

Особенно усердно в Троицкую родительскую субботу молятся о тех, кого смерть настигла безвременно и в чужой стране, вдали от родных, о том, кто не успел покаяться перед смертью, и над кем не совершали погребального обряда.

Что нужно делать на Троицу: приметы и традиции

На Троицу нужно всей семьей сходить в церковь на службу. При этом в этот день ничего нельзя просить у Святого Духа, а лишь благодарить его за то, что он является спасителем и верным защитником людских душ.

После посещения храма дома устраивается праздничный обед. Троица не выпадает на пост, поэтому стол накрывают сытным и богатым.

В день Святого Духа принято раздавать нищим всю мелочь, чтобы оградить себя от невзгод и болезней.

Троица-2018: что делать после праздника

Следующий день после Троицы – 28 мая – называется Духов День. Дата праздника переходящая, но всегда она выпадает на понедельник.

Он посвящен прославлению Святого Духа.

На Духов День запрещено работать на земле. Зато в этот день принято искать клады.