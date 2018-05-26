«Реал» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов 26.05.2018, 23:48

В финальном поединке в Киеве мадридцы одолели «Ливерпуль» - 3:1.

Мадридский «Реал» победил в финальном матче Лиги чемпионов. «Сливочные» одолели «Ливерпуль» со счетом 3:1.

Матч проходил на НСК «Олимпийский» в Киеве.

В составе «Реала» голами отличились Карим Бензема (51-й минута) и Гарет Бэйл (64, 83). В составе «Ливерпуля» гол забил Садио Мане (55).

Таким образом, «Реал» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов три раза подряд. В прошлом году «галактикос» оказались сильнее «Ювентуса» (4:1), в позапрошлом — «Атлетико» (1:1, 5:3 по пенальти).

Все три последние победы (2016, 2017, 2018) добыты под руководством Зинедина Зидана.