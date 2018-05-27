Ким Чен Ын подтвердил свое «твердое намерение» встретиться с Трампом 27.05.2018, 8:05

Белый дом отправит команду для подготовки саммита в Сингапур.

Соответствующее заявление Ким Чен Ын сделал в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в субботу, 26 мая, в пограничном пункте Пханмунджом, сообщает "Новое Время".

"Высший руководитель поблагодарил за старания президента Мун Чжэ Ина, который приложил большие усилия для осуществления саммита лидеров КНДР и США, назначенного на 12 июня, и выразил свое твердое намерение провести эту встречу", - говорится в сообщении.

Ким Чен Ын отметил, что Пхеньяну и Сеулу необходимо сотрудничать "для улучшения отношений между КНДР и США и установления постоянной и прочной мирной системы на Корейском полуострове".

«Голос Америки» сообщает, что пресс-секретарь президента Трампа Сара Хакаби Сандерс заявила в субботу: «Рабочая команда Белого дома направится в Сингапур по расписанию, как и было запланировано, чтобы подготовиться, если саммит станет возможен». Журнал Politico сообщил ранее, что передовая команда из 30 сотрудников Белого дома и Госдепартамента готовятся к отъезду в Сингапур на этих выходных.