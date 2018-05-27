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Леонид Заико: В Беларуси произойдет «переворот айсберга»

  • 27.05.2018, 8:13
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Леонид Заико

В 1994 году к власти пришли элиты «районного уровня».

Об этом заявил экономист, руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико в эфире primus.by, сравнивая ситуацию в Беларуси и Венесуэле.

- В Беларуси общий уровень образованности населения намного выше, чем в Венесуэле. У нас больше шансов вырваться из политического кризиса. К сожалению, в 1994 году наша политическая элита, которая формирует развитие страны, не смогла закрепитьcя у власти.

Во власть пришла «элита» районного уровня. Как оказалось, эти люди не способны к обучению, не способны признавать свои ошибки. Единственное, что они могут признать - то, что не по той дороге ходили не той ногой.

Эти люди уйдут. Произойдет смена элит в Беларуси. Я называю это «переворот айсберга». Когда основание раскалывается, то сам айсберг переворачивается.


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