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Рекорды Лиги Чемпионов: Роналду выиграл турнир в 5-й раз

  • 27.05.2018, 8:15

Зидан – первый тренер, выигравший три Лиги чемпионов подряд.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выиграл третью Лигу чемпионов в тренерской карьере (2016, 2017, 2018), пишет «Трибуна».

Никто до него не выигрывал главный клубный турнир Европы три года подряд.

В рейтинге самых титулованных тренеров в истории Лиги чемпионов Зидан догнал двух лидеров – итальянца Карло Анчелотти (он дважды выигрывал ЛЧ с «Миланом» и один раз – «Реалом») и англичанина Боба Пэйсли (все три победы – с «Ливерпулем»).

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал самым титулованным игроком в современной истории Лиги чемпионов (столько же побед в Кубке чемпионов – у Альфредо Ди Стефано). Также португалец стал лучшим бомбардиром турнира в 6-м сезоне подряд.

В Суперкубке Европы впервые сыграют две команды из одного города. «Реал» и «Атлетико» получили право сыграть в матче за Суперкубок Европы ближайшим летом. «Бланкос» стали победителями Лиги чемпионов. «Кольчонерос» выиграли Лигу Европы.


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