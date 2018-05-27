Марши против Островецкой АЭС пройдут по всей Беларуси 27.05.2018, 8:18

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БелАЭС - это атомная бомба замедленного действия.

Чтобы дать отпор строительству атомной электростанции в Беларуси, осталось немного времени, утверждают активисты. Уже на ноябрь запланирована загрузка ядерного топлива в реактор, пишет сайт телеканала «Белсат».

Чтобы достучаться до властей и прекратить поставку, белорусская партия «Зеленые», БХД и движение солидарности «Разам» запланировали ежемесячно устраивать протестный «Островецкий путь», который начался в Заславле.

Изначально организаторы планировали провести именно протестный марш. Но власти не разрешили проводить акцию, поэтому формат изменили.

«Есть маленький шанс на то, чтобы эта стационарная атомная бомба не была построена, и общество должно полностью использовать этот шанс. И делать все, что только возможно, чтобы была остановлена Островецкая АЭС, иначе последствия будут просто ужасные», – заявил политик Вячеслав Сивчик.

Акции планируются ежемесячно 26-го числа в разных городах между Минском и Островцом до ноября, когда предполагается поставка ядерного топлива на АЭС и загрузка в реактор. Первый энергоблок планируют запустить в следующем году, второй – в 2020-м году.

Соорганизатор «Островецкого шляха» Игорь Ляльков считает, что акции следует проводить, так как «строительство белорусской АЭС – опасность и для нас, и для наших потомков».

«Это атомная бомба замедленного действия», – говорит активист.

Результаты стресс-тестов, проведенных на атомной станции, вызвали много вопросов и замечаний среди зарубежных специалистов. Главный вывод литовской рабочей группы – островецкая станция не отвечает современным требованиям безопасности. Эксперты отмечают, что замалчивается и вред, который будет нести реактор, работая в обычном режиме, без аварий.

«Электричество она дает, но плюс к этому выбрасывает в атмосферу огромное количество опасных веществ. Это все отравляет вокруг природу, травит людей, вызывает сложные болезни. Злокачественные в том числе», – заявляет профессор, доктор технических наук Георгий Лепин.

Участники «Островецкого шляха» говорят и о негативном экономическом эффекте от станции. Возводят ее за российский кредит, ядерное топливо тоже будут приобретать в России. В начале строительства власти делали ставку на продажу электроэнергии в страны Балтии и Польшу. Но Литва отказалась приобретать энергию Островецкой АЭС и ведет работу, чтобы эта электроэнергия не могла попасть на рынок Евросоюза.

«Ответ в международном масштабе очевиден: это потеря. В белорусском масштабе это будет означать энергетическую перегрузку. Электроэнергии Беларусь будет производить столько, что Беларуси столько не надо. И придется закрывать, например Лукомльскую ГРЭС, Березовскую ГРЭС, а это целые города, куда денутся люди, которые живут в этих городах?», – спрашивает сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец.

Экологи обращают внимание, что отсутствует независимый контроль за строительством. Вся информация об инцидентах и ошибках, от падения реактора до пожара, тщательно скрывалась, и только после разглашения их активистами чиновники начинали реагировать.

После круглого стола участники начали сбор подписей под обращением с основным требованием прекратить строительство АЭС, которая загоняет Беларусь в еще большую зависимость от России. Хотя с этим утверждением согласны не все.

Следующая акция «Островецкий шлях» пройдет в Радошковичах 26-го июня.