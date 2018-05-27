Финал ЛЧ в Киеве «Реал» — «Ливерпуль». Чутье Зидана 2 27.05.2018, 9:13

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Фото: reuters

Чем запомнится вчерашний финал Лиги Чемпионов.

Даже интересно, чем запомнится финал Лиги чемпионов-2018 "Реал" — "Ливерпуль" больше: сумасшедшим голом Бейла, одним из самых красивых в истории футбола, или же чудовищными, детскими ошибками голкипера мерсисайдцев, которые, по сути, решили судьбу встречи, пишет "Прессбол".

РЕАЛ — ЛИВЕРПУЛЬ — 3:1

КИЕВ. НСК "Олимпийский". 61561 зритель.

Судья — М.Мажич (Сербия).

РЕАЛ: Навас — Карвахаль (Начо Фернандес, 36), Варан, Серхио Рамос (к), Марсело — Модрич, Каземиро, Кроос — Иско (Бейл, 61) — Бензема (Асенсио, 89), Роналду.

Запасные: Касилья, Тео Эрнандес, Ковачич, Лукас Васкес.

ЛИВЕРПУЛЬ: Кариус — Александер-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон — Милнер (Эмре Джан, 83), Хендерсон (к), Вейналдюм — Салах (Лаллана, 31), Роберто Фирмино, Мане.

Запасные: Миньоле, Клайн, Клаван, Альберто Морено, Солнаке.

ГОЛЫ: 1:0 — Бензема (51). 1:1 — Мане (55, пас — Ловрен). 2:1 — Бейл (64, пас — Марсело). 3:1 — Бейл (83).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Мане (82).

Это был совсем не тот "Ливерпуль", который сотворил невероятный камбэк в стамбульском финале против "Милана" в 2005 году. В том смысле, что другая команда, другие игроки, для которых столь высокий уровень в новинку. По большому счету, в начале сезона мерсисайдцы едва ли мечтали путь до конца в самом престижном клубном турнире. Салах и компания совершенно не знали, что такое финал Лиги чемпионов и с чем его едят. Попробовали и…

подавились.

Это был странный матч во всех отношениях. Более молодой, задиристый "Ливерпуль" пытался диктовать темп в первом тайме. И во многом небезуспешно. Игроки "Реала" выглядели тяжеловесно. И это логично. Позади тяжелый сезон. Модричу, Роналду, Бензема, Серхио Рамосу и Марсело — им всем за 30. А ведь именно эти парни олицетворяют эру "Реала", которая воцарилась в Лиге чемпионов как-то незаметно. Но это финал! Он и должен держать в напряжении. Игроки "Реала" знают, как в нем играть - терпеливо, методично, а порой и цинично.

А вот игрокам "Ливерпуля" надо еще учиться справляться с давлением. Команда Юргена Клоппа, конечно, покорила сердца многих страстью, бескомпромиссностью и непризнанием авторитетов. Но все-таки история Лиги чемпионов говорит о том, что "темной лошадке" выиграть турнир очень трудно. Должен быть запас прочности. А если игра разваливается уже через минуту после замены ведущего игрока — это не запас! У "Ливерпуля" нечем было прибавить, у него не было плана "Б" и никого, кто бы мог адекватно заменить Салаха. Тогда как в кармане Зинедина Зидана пылился козырной туз.

Выступления Гарета Бейла в "Реале" — тоже странная история. Игрок долгие годы выполнял функцию дорогостоящего чемодана без ручки. Непонятно, зачем он был нужен, но и выбросить жалко. Оказывается, Бейл ждал именно этого матча. После стольких лет в статусе запасного он вышел и сыграл сердцем! И здесь нужно отдать должное чутью Зидана.

От французского коуча требовалось очень продуманное решение. Бензема был хорош, и Иско смотрелся недурно. Как раз испанец в начале второго тайма мог стать героем: он подкараулил ошибку защиты "Ливерпуля", но попал в перекладину.

Кстати, это был первый громкий звонок для англичан — и не был услышан. Хуже всех из атакующей троицы играл Роналду, но Криштиану есть Криштиану! С другой стороны, кого выпускать — Бейла или Марко Асенсио? Выбор Зидан оказался безупречным! А гол валлийца напомнил шедевр самого Зизу в финале ЛЧ-2002. Француз отличался умением сильно проводить решающие матчи, и теперь вселяет эту уверенность в подопечных. Три выигранных финала ЛЧ подряд — тому доказательство. Интересно, какой была установка для валлийца: сделай, как я 16 лет назад?! Бейл сделал даже лучше.

Ну а остальное было делом техники — вернее, ее странной пропажи у голкипера "Ливерпуля" Кариуса. Мерсисайдцы при всей к ним симпатии просто недозрели, чтобы победить Зидана, Бейла, Модрича, Роналду и проведшего выдающийся сезон Марсело. На любой другой стадии у англичан могли быть шансы. Но в финале… No way!