Чем иностранные фанаты занимались в Киеве накануне финала ЛЧ

Чем иностранные фанаты занимались в Киеве накануне финала ЛЧ6
- 27.05.2018, 10:42
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Репортаж из соцсетей.
В субботу, 26 мая, в Киеве прошел финал Лиги чемпионов, в котором команда Реал Мадрид обыграла британский Ливерпуль со счетом 3:1. Посмотреть на матч съехались болельщики из разных стран. И некоторые провели в украинской столице не один день.
Чем же занимались иностранные фанаты в Киеве? «Новое Время» подсмотрело в Instagram.
1. Наслаждались пивом и общением в фан-зонах. Начнем с банального.
2. Пили напитки и покрепче.
3. Пробовали местную еду.
4. В том числе и черное мороженое.
5. Некоторые устраивали пикники и барбекю.
6. Знакомились и фотографировались с местными жителями. Кому повезло - даже со своими коллегами.
7. Посещали главные киевские достопримечательности.
8. В том числе - посещали экскурсии.
9. Рассматривали муралы на стенах домов.
10. Обращали внимание на фрагменты отделки киевского метро.
11. Проводили время на природе, у Днепра.
12. Некоторые даже занимались спортом.
13. И просто отдыхали.
14. Ходили в клубы.
15. И, конечно же, шутили.