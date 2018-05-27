В Грузии назвали ожидаемые сроки вступления страны в НАТО 1 27.05.2018, 9:43

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Премьер Грузии захотел приурочить вступление страны в НАТО к столетию со дня советской оккупации.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил надежду, что его страна сможет стать полноправным членом НАТО к 2021 году. Он напомнил, что именно в 2021 году республика будет отмечать 100 лет со дня советской оккупации, а потому возможность встретить эту дату в статусе полноценного члена Североатлантического альянса имела бы особое значение, сообщает newsru.com.

"Для Грузии крайне важна интеграция в цивилизованном мире, конкретно дальнейшее сближение с Евросоюзом и членство в НАТО, двусторонние отношения с нашими партнерами, с США и соседними государствами. Мы очень надеемся, что в 2021 году, когда наша страна будет отмечать 100 лет со дня советской оккупации, Грузия встретит эту дату в статусе полноценного члена Североатлантического альянса", - цитирует премьер-министра ТАСС.

Квирикашвили подчеркнул, что его страна "готова к этому вызову" и ежедневно работает над тем, чтобы стать членом европейской семьи и евроатлантического сообщества. "100-летие восстановления независимости Грузия встретила очень достойно, страна уверенно идет по пути европейской и евроатлантической интеграции", - подчеркнул политик.

Отметим, что соответствующие заявления Квирикашвили сделал в ходе круглого стола, посвященного 100-летию восстановления независимости Грузии. 26 мая 1918 года была провозглашена независимость страны от Российской империи.