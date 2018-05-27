Сегодня православные христиане отмечают Троицу 1 27.05.2018, 9:44

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Праздник Троица был установлен на основе библейского повествования о сошествии Святого Духа на апостолов.

Сегодня, 27 мая, православные христиане празднуют Троицу, один из 12 великих праздников в году, пишет cайт ukranews.com.

Праздник Троица был установлен на основе библейского повествования о сошествии Святого Духа на апостолов.

Троица является переходящим праздником и отмечается ровно через 50 дней после Светлого Христова Воскресения. Поэтому Троица имеет второе название – Пятидесятница.

Традиции

Говоря о традициях, стоит в первую очередь упомянуть о службе в церквях, которая является одной из самых торжественных и красивых в году. Всего праздничных дня три. В это время читаются молебны, совершается поминовение усопших родственников.

Верующим людям обязательно нужно посетить в этот день церковь.

В народе есть неизменная традиция, которая существует уже много поколений. На Троицу принято украшать дома ветками, травой и живыми цветами. В народе зелень считается символом жизни, а когда она засыхает – ее нужно сжечь.

Также обязательно наши предки старались украсить дом березовыми ветками, их клали на окна в доме. Поскольку березу было принято считать символом чистоты и приближения лета.

Троица не должна быть просто днем отдыха для верующих людей, они должны вспомнить о сути праздника: сошествии Святого Духа на апостолов и о том, как после этого ученики Иисуса Христа всему миру поведали о нем.

На Пятидесятницу принято собираться всей семьей за одним столом. Ограничений в пище для Троицы нет.

Приметы

На Троицу народные приметы у наших предков были связаны, конечно же, с погодой.

Например, если в этот день шел дождь – прогнозировали урожайное и теплое лето.

А плохой приметой на Троицу считали жаркую погоду и при ее наступлении ждали засушливого лета.