Bloomberg: Иордания прекратила проект с «Росатомом» по большой АЭС 27.05.2018, 10:00

У Иордании оказалось недостаточно финансирования для оплаты этого строительства.

Иордания прекратила осуществление проекта с российской компанией «Росатом» по строительству на своей территории большой атомной электростанции (АЭС). У Аммана оказалось недостаточно финансирования для его оплаты, рассказал Bloomberg источник в правительстве Иордании, пишет rbc.ru.

Теперь власти этой страны, как пояснил собеседник агентства, собираются сфокусироваться на строительстве «небольших модульных реакторов». Возведение реакторов большой мощности обременительно для иорданской экономики, добавил он.

Эту информацию изданию The Jordan Times подтвердил иорданский неназванный федеральный чиновник. «В свете нынешних финансовых условий мы считаем, что лучше всего сосредоточиться на небольших реакторах», — сказал он. Осуществление 10-миллиардного проекта с российской компанией, который предполагал строительство в Иордании двух ядерных реакторов общей мощностью 2000 МВт, уже прекращено, добавил собеседник издания. Теперь стороны, по его словам, планируют «сосредоточиться на [строительстве] меньших реакторов, которые безопасны, требуют меньших финансовых вложений и для которых Иордания будет способна привлечь инвесторов».

В субботу, 26 мая, как напоминает Bloomberg, Иордания и Россия уже подписали соглашение в рамках которого договорились «изучить возможность создания [в Иордании] небольшого реактора мощностью около 200 МВт».

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Иордании комментировать эту информацию Bloomberg отказалось. В пресс-службе «Росатома» агентству сообщили, что российская компания и власти Иордании «продолжают диалог по различным вариантам сотрудничества, не исключая [строительства] реакторов большой мощности».

Тендер на строительство в Иордании АЭС стоимостью $10 млрд (два реактора по 1000 МВт каждый) Россия выиграла в 2013 году. Соответствующее межправительственное соглашение было подписано в марте 2015 года. The Jordan Times прежде писала о том, что станцию Амман планировал запустить к 2025 году. Предполагалось, что 51% в этом проекте получит Иордания, а 49% — российская сторона.

«Росатом» с Иорданией, по информации The Jordan Times, должны были обеспечить по 15% инвестиций в строительство АЭС, еще 70% планировать покрыть за счет проектного финансирования, привлеченного в банках, у инвесторов и фондов. При этом «Росатом» свои 15% от общего объема инвестиций в проект хотел предоставить за счет кредита от государства. Однако в августе прошлого года российская компания предложила иорданским властям изменить условия строительства АЭС. Профинансировать свою часть проекта она решила за счет банковского займа вместо госкредита, рассказывал журналистам пресс-секретарь Комиссии по атомной энергии Иордании Фаез Абу Гаууд.