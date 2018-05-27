В Мстиславском районе егерь застрелил мужчину, приняв его за косулю 4 27.05.2018, 10:02

1,553

Егерь нарушил технику безопасности.

В Мстиславском районе в лесу возле деревни Бастеновичи егерь застрелил охотника, подумав, что это косуля. 41-летний мужчина получил ранение в голову и умер на месте, сообщили сегодня в пресс-службе Госинспекции охраны животного и растительного мира, пишет telegraf.by.

Трагическое происшествие случилось вечером 23 мая. Егерь Мстиславской структуры БООР руководил охотой на кабана и косулю, в которой участвовали два охотника и житель деревни Белый Мох – он и попал под случайный выстрел.

Предварительно установлено, что 41-летний мужчина находился в зарослях малинника, когда егерь выстрелил по ним картечью, подумав, что там прячется косуля. Охотник погиб.

Также в Госинспекции рассказали, что егерь признал, что нарушил технику безопасности охоты — выстрелил на шум, шорох, по неясно видимой цели. Это категорически запрещено Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты.