Наталья Горбаневская: Я не героиня 27.05.2018, 10:10

Наталья Горбаневская

Фото: radio.cz

Презентован документальный фильм о легендарной советской правозащитнице.

"Радио Свобода" совместно с интернет-платформой "Пилигрим" представляет документальный фильм Ксении и Кирилла Сахарновых “Наталья Горбаневская: “Я не героиня”.

Режиссер-соавтор кино о Наталье Горбаневской Ксения Сахарнова рассказывает о деталях работы над фильмом (фрагмент программы “Свобода в клубах”).

– Для нас очень важно было показать Наталью Горбаневскую не только так, как ее привыкли видеть. Ее обычно представляют в первую очередь как диссидента, участника легендарной демонстрации на Красной площади, правозащитника. У нас была немножко другая задача, мы хотели показать ее в первую очередь как поэта. И это действительно было так, она была в первую очередь поэт, замечательный поэт!

Мы хотели это раскрыть. Но также показать ее характер, ее страсть к путешествиям, показать, каким она была живым человеком. У нас есть и съемки в Москве, которую она очень любила. Она ведь долго не могла приезжать в Москву, он смогла это делать только с середины 2000-х годов, когда у нее появилось польское гражданство. Москва ей была очень дорога. Есть еще важный фрагмент с "Пилорамы", уже несуществующего культурного форума.

– Имеется в виду, когда Наталья Евгеньевна появляется на “Пилораме” в легком платье и в шлепках, с рюкзачком, и рядом какие-то девицы в шортах и купальниках. И девушка, которая походкой модели проходит к вышке охранников лагеря. В этом есть определенный смысловой сдвиг.

В вашем фильме есть несколько фрагментов реконструкции биографии Горбаневской. Насколько легко она и Павел Литвинов пошли на то, чтобы повторить свой жест – пойти и сесть на Красной площади опять, у Лобного места? Еще более сложный фрагмент, когда она ходит со своими друзьями вокруг Института Сербского и вспоминает то, что там было. Наверное, это потяжелее выхода на Красную площадь. Насколько она была готова к этим повторам?

– Она, конечно, уставала от этого. Вот вопрос: "Почему вы пошли на площадь?" Она пошла один раз, ей было 32 года, и всю жизнь она отвечала на этот вопрос. Какое-то время она молчала, и есть в фильме эпизод, когда она говорит: "Я 20 лет почти молчала, потому что устала об этом говорить". Это касается рассказов о карательной психиатрии. Но потом она сказала: "Я поняла, что все забыли всё, поколение сменилось, и нужно опять говорить". Поэтому сказать, что она прямо с радостью шла на съемки... Она вообще не любила сниматься.

Вы знаете, это было очень забавно, мы ее, конечно, доставали с камерой и там и сям, нестандартно подходили к делу, нам нужно было снять не только интервью, а снять за работой, на прогулке. И она в сердцах говорила: "Ребята, ну, вы уже все с меня сняли! Уже оставьте меня в покое!" А вот читать стихи она была готова всегда, в любом состоянии. Но она понимала, что это ее миссия – рассказывать про то, что с ними произошло.

Может быть, ее еще подкупала наша молодость, что нам интересно, и ей хотелось передать опыт, ей было интересно встречаться с молодыми гражданскими активистами. Собственно, эти съемки Горбаневской были сделаны для нашего первого фильма "Пять минут свободы", который вышел шесть лет назад и заканчивался кадрами митинга на проспекте Сахарова.

Там мы проводили параллели между диссидентами и молодыми гражданскими активистами. Просто многие кадры не вошли в фильм, и мы все время думали о том, что их нужно показать. И когда она ушла из жизни, был такой толчок, мы просто поняли, что мы обязаны что-то сделать для ее памяти, и решили сделать этот фильм.

– В фильме совершенно чудесные рассказы о ней, о ее слабостях, о том, что она была так себе хозяйкой, и как сыновья не могли читать ее стихи до ее смерти. Отлично, что вы показали ее сыновей, они какие-то чудесные, потрясающие, теплые мужчины.

– Почему фильм называется "Я не героиня"? Потому что героизация диссидентов – они постоянно с этим сталкивались, и Наталья Евгеньевна всю жизнь говорила: "Да не героиня я!"

Она раздражалась страшно, когда их называли – герои, герои. И был эпизод, который не вошел в фильм. Последняя съемка 2013 года, которой заканчивается наш фильм, – акция памяти, фактически повторение акции 1968 года с большим плакатом "За вашу и нашу свободу", это был плакат, собственно, из фильма "Пять минут свободы”. И там, в толпе она говорила: "Я не героиня! Я не героиня!" – много раз повторяла.

А ей говорят: "Героиня!" В общем, это была ее воля. И поэтому мы хотели показать ее живым человеком, какой она была хозяйкой, что она не красилась совершенно, курила бесконечно... Когда был первый показ нашего фильма в Сахаровском центре "Пять минут свободы", он шел 90 минут, Наталья Евгеньевна высидела и ни разу не вышла курить! Я думаю: ну вот, значит, фильм получился. Горбаневская досидела без сигареты.

– Хочу завершить разговор фрагментом из вашего фильма о Наталье Горбаневской. Это ее финальный монолог, где она говорит об опыте выхода на улицу. Она говорит о ненависти и о любви. Этот эпизод кажется мне завещанием Горбаневской.

Наталья Горбаневская: Я думаю, в Польше все удалось еще и потому, что они где-то с восьмидесятого года пели песню. Ее пел в Польше Яцек Качмарский, но сочинил ее один польский эмигрант в Швеции, Натан Танненбаум: “Сохрани нас, Боже, от ненависти”. Не потому, что я считаю, что менты или власти такие хорошие, что их не надо ненавидеть. Я думаю, что мы такие хорошие, что нам никого не надо ненавидеть. Ненавидя, мы себя разрушаем, а не их. И по крайней мере, выходя – когда уже разгоняют, я понимаю, бывает очень трудно удержаться – но выходя, нужно идти с открытым сердцем. С тем, что, может быть, ты поглядишь в глаза этому спецназовцу, и он поглядит тебе в глаза. И вдруг, может быть, на полсекунды вы поймете друг друга. А может быть, он вернется домой или в казарму и уже не на полсекунды задумается. Вот это и есть: поглядеть в глаза друг другу, а не враг врагу.