«Сталкеры» показали, как изнутри выглядит станция «Ковальская Слобода» 1 27.05.2018, 10:18

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ФОто: tut.by

Появилось видео со строящейся станции Минского метрополитена.

Далеко не каждому удается побороть желание первым увидеть — и всем показать. Даже если это не вполне законно, пишет onliner.by.

На этот раз самые любопытные проникли с фонарями и камерой на строящуюся станцию «Ковальская Слобода» Минского метрополитена. Широкой общественности ее изнутри еще не показывали — хотя бы потому, что пока, как считалось, там нечего смотреть.

«Сталкеры» ночью прогулялись по будущей станции и даже нашли некоторые документы, дающие представление об этой стройке и о планах по развитию метро в более далеком будущем.