Трамп сильно напугал Кима 3 Василий Головнин

27.05.2018, 10:44

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Дональд Трамп

Дядюшка Мун, все пропало!

Неожиданно для всех предводитель КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во второй раз встретились в переговорном пункте Пханмунчжом на линии разграничения в напичканной минами и ловушками демилитаризованной зоне. На сей раз беседа прошла не на территории южан, а в павильоне на северной стороне и, что важно, без малейшей шумихи. Никакой прямой трансляции, обнималок под десятки камер, звона бокалов из благородного хрусталя и прочих штучек для широкой публики, раскрывшей рты от умиления и любопытства.

Детали встречи Сеул сурово обещает изложить только завтра утром. Такая задержка уже о многом говорит. Но ясно одно - товарищ Ким рванулся к президенту Южной Кореи за помощью. Дядюшка Мун, все пропало! Американцы не хотят со мной разговаривать! А вдруг шмякнут? Вам же тоже это не нужно! Скажите им, что я настроен на самый конструктивный диалог!

Короче, пока получается, что коллективный Дональд Трамп своим заявлением об отмене запланированной на 12 июня первой в истории встречи лидеров США и КНДР перевернул ситуацию.

Он, похоже, сильно напугал Кима, который еще в начале уходящей недели стал сильно хамить американцам за то, что те требуют от Пхеньяна конкретных, расписанных по календарю действий в ликвидации ракетно-ядерного потенциала. Вице-президента Пенса в милой северокорейской манере при этом даже назвали чем-то вроде придурка.

В ответ от имени Трампа было написано изысканное письмо об отмене встречи с легким намеком на военные возможности США. И Пхеньян немедленно засуетился, сменил тон - появилось испуганное заявление МИД КНДР в стиле "а я чо? Я ничо..." По каналам закрытых переговоров явно заструились обещания, и Трамп вдруг вчера запустил твиттик о том, что встреча с Кимом, похоже, все же пройдет, как и было запланировано, 12 июня в тропическом Сингапуре.

Пока получается, что она действительно состоится: аккредитация журналистов идет, в Сингапур вылетает передовая американская группа для подготовки саммита. Но главное в другом - сможет ли коллективный Трамп вырвать у пхеньянских товарищей реальные, контролируемые обязательства.

Или вся история с объявлением исторической встречи в Сингапуре, потом с ее отменой и новым сенсационным назначением обернется пустым балаганом со звоном бокалов благородного хрусталя, увлекательными заявлениями и обнимашками под камеры.

Василий Головнин, "Фейсбук"