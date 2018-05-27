Слонимчанин за 14 рабочих дней по 10 часов получил $53 2 27.05.2018, 10:50

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Михаилом Сашко

Фото: racyja.com

Михаил Сашко не собирается мириться с произволом начальства.

Приключения слонимского активиста РЭП Михаилом Сашкопродолжаются. Дело в том, что он работал на Слонимской камвольно-прядильной фабрике и был уволен за то, что не молчал, когда видел, как относятся начальники предприятия к рабочим. После того, как он был уволен, через Слонимский центр занятости населения Михаил устроился на работу в Слонимское ДРСУ-119 по срочной договору, сообщает «Радыё Рацыя».

Когда он отработал 14 рабочих дней по 10 часов и получил расчетный лист, то был удивлен зарплатой. Она составил 106 рублей 61 копейку.

Когда Михаил Сашко обратился к начальнику, почему ему не доплатили за то, что он отработал лишние часы, начальник сказал, что те, кто работает по часам, более высокую зарплату не получат и им никто больше не начислит.

И тогда Михаил Сашко попросил ознакомиться с коллективным договором, так как в срочном договоре есть ссылка на нее. В минувшую пятницу, 25 мая, Михаилу позвонили и сказали, что он уволен с работы.

Вот так у нас решают судьбы людей. Михаил Сашко не собирается мириться с таким отношением начальников, которые нарушают законодательство. Он будет решать все дела через суд.