Видеофакт: Мастер-класс от экскаваторщика из Минска 27.05.2018, 11:16

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ФОто: facebook.com

Дорогой автомобиль - не помеха для столичных строителей.

Минчанка Наста Шамрэй в четверг стала свидетельницей удивительного и захватывающего зрелища, пишет citydog.by.

На Партизанском проспекте экскаватор копает траншею, а потом аккуратно складывает пласты земли в самосвал. Ключевое слово здесь – «аккуратно»: до какой же степени хладнокровны рабочие, которые ловко управляются с асфальтом и не задевают дорогой автомобиль. И не спрашивайте нас, как на территории оказался черный Nissan Juke.

Как рассказала нам авторка поста, уже в пятницу автомобиля на месте строительных работ не было. Увезли, провалился под землю или его просто отогнал хозяин – та еще загадка.