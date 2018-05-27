Канцлер Австрии предложил направить пограничников ЕС в Африку 27.05.2018, 11:19

Себастьян Курц

Данная мера призвана положить конец нелегальной миграции в Европу.

Численность европейской погранслужбы Frontex следует досрочно увеличить до 10 тысяч человек, заявил Себастьян Курц в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag, пишет "Немецкая волна".

Чтобы остановить нелегальную миграцию в Европу, силы европейской погранслужбы Frontex необходимо задействовать непосредственно в странах Африки, считает канцлер Австрии Себастьян Курц. "Новый политический мандат должен позволить Frontex работать в третьих странах с согласия местных властей", - заявил Курц в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 27 мая.

По мнению Курца, такая мера позволит "положить конец грязному бизнесу перевозчиков мигрантов и препятствовать тому, чтобы люди отправлялись на лодках в опасный путь по Средиземному морю".

Канцлер Австрии - страны, которая будет председательствовать в Совете Евросоюза с июля по декабрь 2018 года, - отметил, что в целом поддерживает предложение Еврокомиссии увеличить численность Frontex до 10 тысячи человек, но не согласен с тем, что набор нового персонала планируется вести до конца 2027 года. "Это слишком поздно, это должно произойти гораздо быстрее, если мы хотим эффективно пресекать нелегальную миграцию", - подчеркнул Себастьян Курц.