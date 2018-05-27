Министр спорта Египта рассказал о сроках лечения Салаха 1 27.05.2018, 11:40

Мохамед Салах

Футболист сборной Египта примет участие в ЧМ-2018.

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, который получил травму плеча в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3), вероятнее всего, сыграет на чемпионате мира, пишет «Трибуна».

По ходу матча сообщалось, что Салах может пропустить ЧМ-2018, однако Федерация футбола Египта вскоре заявила, что прогнозы врачей оптимистичны.

Министр спорта Египта Халед Абдель Азиз уже написал в фейсбуке, что восстановление Салаха займет около 2 недель.

Сейчас Салаху дадут несколько дней на отдых и первую стадию лечения, после чего он присоединится к команде. По словам министра спорта Египта, игроку «Ливерпуля» ничего не должно помешать войти в окончательный состав Египта на ЧМ.