МИД Украины предупредил своих граждан о российской угрозе в Беларуси 27.05.2018, 11:39

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«Черные списки» РФ действуют на территории нашей страны.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

По его словам, для Украины проблемой являются определенные аспекты функционирования "союзного государства", прежде всего общий миграционный режим.

"Черные списки, которые действуют на территории России, автоматически распространяются на территорию Беларуси. И, к сожалению, это приводит к проблемам наших граждан. Кое-где у Беларуси есть возможности влиять на это, а иногда – нет, поскольку это давно согласованный формат. Однако мне кажется, что это не навсегда. Поскольку Беларусь понимает необходимость открываться для внешнего мира", – пояснил Боднар.