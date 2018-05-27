Юный белорус победил в британском конкурсе на лучший рисунок 1 27.05.2018, 11:59

Фото: racyja.com

На рисунке Яна Мацко присутствует бело-красно-белый флаг.

Белорусский школьник Ян Мацко, который с родителями проживает в Уэльсе (Великобритания), победил в конкурсе рисунков среди католических начальных школ, приходов и скаутских организаций Уэльса, Англии и Шотландии, сообщает «Радыё Рацыя».

Этот общебританский конкурс основан обществом рыцарей Святого Колумба. Ян был отмечен денежным вознаграждением, а свидетельство о победе выписал ему главный магистр ордена. Денежный приз, а также кубок, на котором указано имя Яна Мацко и школы-победителя, получила также школа, которая его направила. Кубок является переходящим, поэтому будет храниться в школе целый год, до следующего конкурса.

К следующему Рождеству его рисунок будет распечатан как рождественская открытка. Если хорошо посмотреть на рисунок, то можно заметить и белорусский бело-красно-белый флаг с правой стороны.

Яну Мацко 9 лет, он является прихожанином Белорусской Греко-католической Церкви. Юный белорус учится в школе Святого Давида в Уэльсе.