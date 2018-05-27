В Сирии погибли два российских военных советника 2 27.05.2018, 12:06

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Россия потеряла четырех военных в Сирии.

В Сирии во время обстрела погибли два российских военных советника и два военнослужащих, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны. «Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь. Военные медики до конца боролись за жизнь двух раненых военнослужащих, но спасти их не удалось», — сказали в ведомстве.

Портал «Чита.ру» сообщил о похоронах российских военнослужащих, которые погибли во время обстрела в Сирии 23 мая. По информации издания, погибших было четверо.

Офицера и сержанта, служивших в 200-й артиллерийской бригаде, дислоцированной в закрытом поселке Горный, пришли хоронить более 200 человек. Еще два закрытых гроба отправили в части за пределами Читы.

«В церемонии прощания, проходящей на сборном пункте в Антипихе, участвуют почетный караул и оркестр, множество военных, в том числе высокопоставленные — генерал-майор и адмирал», — пишет издание.