Где в Минске отключат горячую воду на следующей неделе 27.05.2018, 12:24

Cписок адресов.

Агентство «Минск-Новости» рассказало, кому в Минске отключат горячую воду на следующей неделе.

С 28 мая

Улица Тепличная, 1.

С 29 мая

Улица Бирюзова, 13А, Б; 15А; Пономаренко, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22; проспект Пушкина, 10; улица Я. Мавра, 64А; 68А, Б, В; 70.

Улица 3-го Сентября; Берута, 3-17, 14-24; Бирюзова, 3-25; Верещагина; Гусовского; переулок 1-й Загородный; переулок 4-й Загородный; улица Кальварийская, 25-41, 44-62; Одоевского, 6-12, 23-87; Ольшевского, 3-41 (кроме 29 к. 1), 4-8; Пинская; Пономаренко; Притыцкого, 2а-б, 4-26; проспект Пушкина, 1-29, 6-24, 36-66; улица Скрыганова, 1-13 (кроме 7 к. 2); переулок Снежный, 4; улица Харьковская, 1-19, 53-57а, 4-58, 72-90; Я. Мавра, 9-35, 41, 64а, 68а-в, 70.

С 30 мая

Улица Горовца, 34 к. 1, 2; К. Маркса, 24, 26, 31, 1-45, 2-38, 34, 36; Малинина, 8, 10, 10А, 12, 14; Октябрьская, 2, 4, 8А, 10, 10А, 10 к. 2; Плеханова, 26, 28 к. 1; 46, 48, 48А, 93, 93А, 95, 97 к. 1, 2, 3, 4, 5; 99; проспект Рокоссовского, 27, 46, 48, 50, 52 к. 1; 54 к. 1; 56, 58 к. 1; 60 к. 1; 62, 64, 74, 74А, 76, 78, 80, 82; улица Якубова, 16, 18, 48 к. 1, 2, 3, 4, 52, 52А.

Улица Аранская, 1-13, 18, 24; Ванеева, 29, 31, 34, 40-48; переулок 2-й Велосипедный, 1-5, 9, 10, 22, 30-36; улица Володарского, 13-23, 16-24; Горовца; Кирова, 7-23, 33, 45-47, 8 к. 4, 10-16; Комсомольская, 25-33, 34-38; Красноармейская, 1-3, 3а, 5-9 4; Крупской, 11, 15; Ленина, 12-34, 46, 9-21, 47; Малинина, 1-41, 2-34; Малявки, 1, 1а; Маяковского, 1, 2-4; проспект Независимости, 10-32; улица Октябрьская, 2-16, 5-25; проспект Партизанский, 2, 8; улица Плеханова, 26-72, 51-127; проспект Рокоссовского; улица Свердлова, 1-7; станция метро «Октябрьская» вестибюль № 2; улица Тростенецкая, 4, 8, 10б, 15, 21, 22; Ульяновская, 8; Энгельса, 7, 7а, 12-22, 26-34; Якубова.