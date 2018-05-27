Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на нарушение границы 27.05.2018, 12:21

В страну проникли четверо нарушителей.

Авиация Израиля нанесла удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пересечение границы и попытку нанести вред пограничной инфраструктуре. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, пишет liga.net.

"Истребители Израиля нанесли удар по военным целям ХАМАС на юге сектора Газа", - говорится в сообщении.

По данным израильских военных, четверо нарушителей провели в Израиле около минуты и вернулись на палестинскую сторону границы, когда на место прорыва выдвинулся армейский патруль.