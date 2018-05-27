Видеофакт: Кубок Лиги чемпионов уже привезли в Мадрид
- 27.05.2018, 12:16
Футболисты ФК Реал Мадрид привезли Кубок чемпионов в родной город.
Об этом сообщили в официальном аккаунте клуба в Twitter, пишет "Новое Время".
"Тринадцатый уже в Мадриде!", - сказано в сообщении.
Как известно, Реал Мадрид первым стал трехкратным обладателем трофея в обновленном турнире, то есть после 1991 года. Именно они были победителями Лиги чемпионов прошлого и позапрошлого годов.
🛬🇪🇸🏆 ¡La Decimotercera ya está en Madrid!@SergioRamos | #CHAMP13NS pic.twitter.com/1a37q1HNFa— #CHAMP13NS 🏆⚽️ (@realmadrid) 27 мая 2018 г.