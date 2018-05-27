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Видеофакт: Кубок Лиги чемпионов уже привезли в Мадрид

  • 27.05.2018, 12:16
Фото: EPA/UPG

Футболисты ФК Реал Мадрид привезли Кубок чемпионов в родной город.

Об этом сообщили в официальном аккаунте клуба в Twitter, пишет "Новое Время".

"Тринадцатый уже в Мадриде!", - сказано в сообщении.

Как известно, Реал Мадрид первым стал трехкратным обладателем трофея в обновленном турнире, то есть после 1991 года. Именно они были победителями Лиги чемпионов прошлого и позапрошлого годов.


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