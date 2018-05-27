Россия может прибегнуть к шантажу перед выборами в Литве 27.05.2018, 12:44

Энергетический шантаж грозит всем странам Балтии.

Члены парламентской фракции Союза отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Андрюс КубилюсДайнюс Крейвис обратились к премьер-министру Саулюсу Сквернялису, обращая внимание на то, что строительство Островецкой АЭС - это геополитический проект Кремля, цель которого сохранить в зоне энергетической зависимости Литву и другие страны Балтии, сообщает Delfi.

"В этот геополитический проект, как и в Nord Stream 2, Кремль инвестирует огромные суммы - по 10 млрд. евро. Очевидно, что реализация этих проектов настолько важна для Кремля, что для достижения цели он намерен использовать все возможные средства, включая энергетический шантаж.

Можно прогнозировать, что вскоре мы ощутим такой шантаж Кремля, угрозу отключить Литву и другие страны Балтии от системы ЭК БРЭЛЛ, сейчас, когда они еще к этому не готовы, поэтому понесут большие убытки.

Единственная возможность избежать такого шантажа - соглашение впустить электроэнергию Островецкой АЭС на литовский рынок, несмотря на то, что это станет нарушением недавно принятого закона. Если Литва поддастся на такой шантаж, это будет иметь для нее очень плохие геополитические последствия", - сказал депутат Андрюс Кубилюс.

По его словам, такой шантаж Кремля может стать одной из главных тем президентских выборов 2019 или парламентских выборов 2020 года. Кубилюс обращает внимание на то, что Литва должна быть к этому готова не только политически, но и технически. Ей надо для этого осуществить две установки.

"Первое: в этом полугодии правительство и парламент должны публично заявить, что если Кремль попытается заниматься политическим шантажом, угрожая отключить Литву от ЭК БРЭЛЛ в 2020 или 2021 г. и запугивая жителей ростом цен или нестабильностью системы в Литве, Литва не поддастся такому шантажу, поскольку будет готова к такому сценарию", - сказал Кубилюс.

Второе: правительство, по его мнению, должно немедленно подготовить и объявить, начать осуществление технического плана по десинхронизации. Политик заметил, что план должен состоять из нескольких связанных с собой календарными датами плана действий, после осуществления которых Литве не придется опасаться шантажа со стороны Кремля, связанного с возможным отключением Литвы от ЭК БРЭЛЛ с 1 января 2021 г.

"На данный момент парламентским комитетам представлены планы по действиям, которые показывают, что Литва после того как в 2020 г. начнет действовать Островецкая АЭС, не впустит на свой рынок белорусскую электроэнергию, но этого недостаточно. До 2021 года мы должны осуществить план стабильного действия литовской системы и в случае отключения от ЭК БРЭЛЛ", - сказал депутат Дайнюс Крейвис.

Авторы обращения просят сделать публичное заявление о том, что даже в случае шантажа Литва не впустит на свой рынок электроэнергию Островецкой АЭС. Также требуют представить ясный план действий для сохранения стабильности энергосистемы в Литве и странах Балтии до того момента, как ее синхронизируют с сетями континентальной Европы в случае, если Россия попытается дестабилизировать действующую систему.