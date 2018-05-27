Cлонимчанка: Меня, больную астмой, директор довел до увольнения 3 27.05.2018, 12:58

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Светлана Мороз

Фото: gs.by

Крик души работницы мехдвора.

В редакцию «Газеты Слонiмскай» обратилась Светлана Мороз. Женщина пожелала сделать публичной историю своего увольнения из РУСП «Новодевятковичи», где проработала около 10 лет.

Светлане 52 года, она страдает смешанным типом астмы, в период цветения постоянно пользуется ингалятором. В хозяйстве «Новодевятковичи» последние четыре года женщина работала на мехдворе сторожем.

У Светланы часто случались обострения болезни, и она уходила на больничный. В прошлом году после больничного Светлана воспользовалась отпуском, а вернувшись на работу, узнала, что на ее месте уже работает другой человек.

Она обратилась к управляющему РУСП «Новодевятковичи» Владимиру Окуличу и узнала, что теперь ей придется совмещать две профессии — сторожа и истопника, невзирая на ее проблемы со здоровьем. Светлана просила директора оставить ее в должности сторожа, ведь медицинскую комиссию на истопника она с астмой не пройдет, да и документа исполнять обязанности истопника у нее нет. К тому же медики говорили, что, кроме как сторожем, с ее болезнью работать негде.

Женщина попросила Владимира Окулича на время отопительного периода позволить ей уйти в отпуск за свой счет на три месяца, на что тот дал согласие. Однако после отпуска директор в итоге перевел ее на работу на КЗС сторожем за восемь километров от деревни, зная, что у нее нет транспорта. А добираться на попутках на работу у женщины не получалось, поэтому она снова была вынуждена обратиться к директору. В этот раз он подыскал ей работу на КЗС в Новодевятковичах, но там, по словам Светланы, не было даже розетки, чтобы подзарядить телефон, ведь если ей станет плохо, у нее не будет возможности вызвать себе помощь. Все это подтолкнуло женщину к увольнению.

Светлана отметила, что новый директор Окулич говорил ей, что ему нужны адекватные рабочие, что вызвало недоумение женщины, ведь до этого ей об этом никто так не говорил.

Корреспондент обратился за комментарием в отдел кадров хозяйства, где специалист ответила следующее:

— Владимир Окулич ей сказал пройти медосмотр, чтобы она и дальше могла работать, так как она астматик. Светлана прошла медкомиссию и принесла справку, что она годна работать сторожем. Но руководитель все равно ей сказал, что найдет для нее другое место, и отправил ее на КЗС в Партизановку, а туда она не смогла добираться. После этого её отправили на КЗС в Новодевятковичах. Там она проработала несколько дней и написала заявление на увольнение по собственному желанию. Скорее всего, женщина обиделась на руководителя.