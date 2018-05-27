«Отключение Telegram ничего, кроме смеха и улыбок, не вызвало» 1 27.05.2018, 13:06

1,343

В Госдуме РФ признались в бессилии перед современными технологиями.

Попытка Роскомнадзора (РКН) отключить доступ пользователей к Telegram не вызвало ничего, кроме смеха и улыбок, и привело к росту числа подписчиков мессенджера, считает глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев, сообщает "Интерфакс".

"Технологии не имеют границ, в этом и сложность их регулирования. Мы уже попытались отключить Telegram - и что из этого получилось? Кроме смеха и улыбки, (ничего) ни у кого это не вызвало, добавили еще подписчиков Павлу Дурову (основатель Telegram - прим.). Замечательная была идея, но абсолютно бестолковая с точки зрения исполнения", - заявил Сергей Жигарев ходе сессии, посвященной блокчейну, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

Он отметил, что все принимаемые в РФ законодательные решения, которые регулируют новые технологии, должны, прежде всего, быть направлены на привлечение инвесторов: "Не то чтобы мы зарегулируем и будем давить на это и показывать: здесь направо, а здесь налево. С точки зрения законодательства мы, наоборот, должны привлекать инвесторов".

Роскомнадзор с середины апреля выполняет предписание суда о немедленной блокировке в России мессенджера Telegram, отказавшегося предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Несмотря на усилия ведомства, Telegram продолжает работать у значительной части граждан России.