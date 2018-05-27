закрыть
27 мая 2018, воскресенье, 14:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Белорусы Филадельфии поддержали Дмитрия Полиенко

  • 27.05.2018, 13:14
Источник: facebook.com

В США прошла акция в поддержку политзаключенного.

Белорусы США присоединились к глобальной акции солидарности с политзаключенным Дмитрием Полиенко. Пикет состоялся на бульваре Бенджамина Франклина в центре Филадельфии.

Об этом cайту Сharter97.org сообщил активист Вадим Васильев.

Акцию солидарности проводит международная правозащитная организация Amnesty International. Активисты поздравили Дмитрия Полиенко с днем рождения, который пришлось на 26 мая.

Источник: facebook.com

популярное за неделю

Мнение

Фрейд рулит
Фрейд рулит Андрей Илларионов
Спасибо партии за доброту и ласку
Спасибо партии за доброту и ласку Ирина Халип
Сумасшествие как национальная идея России
Сумасшествие как национальная идея России Александр Ципко
Начало новой эпохи
Начало новой эпохи Виталий Портников