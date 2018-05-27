Белорусы Филадельфии поддержали Дмитрия Полиенко
- 27.05.2018, 13:14
В США прошла акция в поддержку политзаключенного.
Белорусы США присоединились к глобальной акции солидарности с политзаключенным Дмитрием Полиенко. Пикет состоялся на бульваре Бенджамина Франклина в центре Филадельфии.
Об этом cайту Сharter97.org сообщил активист Вадим Васильев.
Акцию солидарности проводит международная правозащитная организация Amnesty International. Активисты поздравили Дмитрия Полиенко с днем рождения, который пришлось на 26 мая.