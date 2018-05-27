В понедельник потеплеет до +27 27.05.2018, 14:48

Метеорологи рассказали о погоде на 28 мая.

Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контроле радиоактивного загрязнения и мониторинга окружающей среды, сообщает БелТА.

Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется ночью слабый, днем юго-западный, слабый до умеренного.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 7-13 градусов тепла, во второй половине дня повысится до 21-27 градусов выше нуля.