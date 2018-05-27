Фотофакт: Как мог бы выглядеть Минск 27.05.2018, 15:09

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Застройкой Минска могли заняться альтернативные архитекторы.

В ратуше открылась выставка «Город мечты. Минск в проектах известных архитекторов», пишет агентство «Минск-Новости».

Выставка подготовлена совместно с Белорусским государственным архивом научно-технической документации (БГАНТД) и музеем истории Минска. Основу экспозиции составляют редкие документы и материалы из фондов архива.

«Мы хотели показать минчанам, какой сегодня могла бы выглядеть столица, — говорит заведующий отделом информации и использования документов БГАНТД Святослав Кулинок. — На выставке представлено более 50 проектов застройки Минска от 1940-х до 1990-х годов. В основном это центральная часть города и знаковые объекты: площади Октябрьская и Ленина, музеи истории Великой Отечественной войны и Янки Купалы, района улицы Немига, Троицкого предместья, Дворца спорта и так далее».

Большинство представленных на выставке проектов — оригиналы из фондов БГАНТД. Здесь и созданный сразу после окончания Второй мировой войны план застройки Минска.

Если присмотреться, то можно увидеть много интересных деталей, которые так и не были реализованы. Например, стадион на набережной Свислочи в современном парке Победы.