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Мониторинговая группа: В Сирии погибли девять российских военных

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  • 27.05.2018, 15:10
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Военные погибли в результате нападения боевиков ИГИЛ.

В Сирии в результате нападения боевиков ИГИЛ погибли девять российских бойцов из 26 -й армии сирийского президента Башара Асада. Об этом 27 мая написало в Twitter новостное агентство AFP со ссылкой на данные мониторинговой группы, пишет «Гордон».

Агентство не уточнило обстоятельства гибели участников конфликта и дату произошедшего.

27 мая в минобороны РФ сообщили о гибели четырех и ранении еще трех российских военных в Сирии. По данным российского военного ведомства, российские советники управляли огнем сирийской батареи. О дате происшествия в минобороны РФ не сообщили.


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