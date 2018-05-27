Мониторинговая группа: В Сирии погибли девять российских военных

Мониторинговая группа: В Сирии погибли девять российских военных8
- 27.05.2018, 15:10
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Военные погибли в результате нападения боевиков ИГИЛ.
В Сирии в результате нападения боевиков ИГИЛ погибли девять российских бойцов из 26 -й армии сирийского президента Башара Асада. Об этом 27 мая написало в Twitter новостное агентство AFP со ссылкой на данные мониторинговой группы, пишет «Гордон».
Агентство не уточнило обстоятельства гибели участников конфликта и дату произошедшего.
#BREAKING 26 Syria regime, 9 Russia fighters killed in IS attack: monitor— AFP news agency (@AFP) 27 мая 2018 г.
27 мая в минобороны РФ сообщили о гибели четырех и ранении еще трех российских военных в Сирии. По данным российского военного ведомства, российские советники управляли огнем сирийской батареи. О дате происшествия в минобороны РФ не сообщили.