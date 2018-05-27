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Спортивный комментатор Ходасевич проспорил брестскому «Динамо» и обрезал волосы

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  • 27.05.2018, 15:24
Николай Ходасевич
Фото: ctv.by

Телеведущий заявил, что чувствует себя помолодевшим.

Еще в апреле телеведущий и комментатор Николай Ходасевич предложил защитнику брестского «Динамо» Максиму Витусу спор: если Брест обыграет БАТЭ, Ходасевич расстается со своими длинными волосами, которые носил уже около 10 лет, сообщает gazetaby.com.

Витус, от которого ничего не потребовали взаамен, легко согласился.

В чемпионате у «Динамо» обыграть БАТЭ не получилось, зато в финале Кубка брестский клуб обыграл борисовчан со счетом 3:2. И вскоре Ходасевич отправился в парикмахерскую.

Таким вы его точно не видели. Самому Николаю всё нравится – он признался, что чувствет себя помолодевшим.


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