The Telegraph: Лондон намерен секретно остаться в ЕС 27.05.2018, 15:49

Правительство Великобритании готовится к тому, чтобы Brexit в конечном итоге не состоялся и был снова отложен.

Британские евроскептики заподозрили правительство страны в планах «секретно» остаться в Европейском союзе, пишет РБК со ссылкой на газету The Telegraph. На эти мысли их натолкнуло решение правительства выделить избирательной комиссии £829 тыс. (более $1,1 млн) на «деятельность, связанную с выборами в Европарламент в 2019 году».

Издание отмечает, что выборы в Европарламент должны состояться между 23 и 26 мая 2019 года, тогда как Великобритания должна покинуть ЕС почти за два месяца до этого — 29 марта. Издание считает, что финансирование избирательной кампании в Европарламент свидетельствует о подготовке к тому, что Великобритания так и не выйдет из Евросоюза.

В избирательной комиссии пояснили, что средства выделены в качестве меры предосторожности, чтобы она могла выполнить свои функции в том маловероятном случае, если эти выборы все-таки пройдут на территории страны. Кроме того, на эти деньги комиссия может осуществлять свои уставные функции, в том числе «предоставление консультаций и рекомендаций для политических партий и кандидатов», а также «советы и рекомендации для сотрудников по качественному проведению опросов».

19 марта Великобритания и ЕС завершили согласование параметров переходного периода по выходу страны из Евросоюза. Согласно представленному документу переходный период продлится 21 месяц со дня официального выхода Великобритании из состава ЕС (с 29 марта 2019 года по 31 декабря 2020 года). Великобритании не удалось убедить Евросоюз в том, что транзитный период должен длиться ровно два года.

Лондон обязался гарантировать гражданам Евросоюза, которые приедут в страну после 29 марта 2019 года, такие же права, как и тем, кто приехал до начала Brexit, хотя правительство Великобритании было против такого подхода. Однако требование Лондона о том, что все новоприбывшие должны будут вставать на учет в МВД через три месяца после въезда, было принято.

Кроме того, Великобритания добилась права заключать в переходный период собственные торговые соглашения, оставаясь частью существующих торговых соглашений между ЕС и другими странами. Подписанные соглашения с третьими странами могут вступать в силу во время переходного периода, если будут одобрены Брюсселем.