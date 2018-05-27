В Беларуси возродили пломбир без Е-добавок 4 27.05.2018, 15:58

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Фото: minsknews.by

Лимитированную партию пломбира по рецепту 1938 года выпустили на фабрике бренда «Белы Полюс».

Об этом рассказали «Минск-Новости» на предприятии.

— Партия «Белы полюс 1938» из 500 тысяч пачек отправится на прилавки магазинов уже в начале июня, — рассказал Максим Журович, заместитель директора по маркетингу фабрики «Белы Полюс». — Это национальный пломбир, который хранит историю всех 80 лет производства мороженого и сделан специально для белорусов. Купить его можно только в нашей стране. И выпуском юбилейного пломбира мы хотим напомнить, что история складывается не только из громких событий, но и из простых вещей, близких каждому.

Фото: minsknews.by

Новое старое мороженое по вкусу — классический пломбир, но более тяжелый (90 граммов вместо обычных 70): в нем больше сливок и заметно меньше воздуха. Состоит всего из 8 ингредиентов, знакомых любой хозяйке — свежих сливок, сгущенного и сухого молока, сливочного масла, муки, воды, сахара, ванилина. Мука, между прочим, заменяет стабилизаторы (те самые Е-добавки).

Несмотря на простые составляющие, дома воссоздать «вкус детства» не получится. На производстве смесь проходит стадию фризерования, когда продукт замораживают и насыщают воздушными пузырьками. Кстати, мука в составе регулирует количество пузырьков и не дает пломбиру стать слишком пористым.

Фото: minsknews.by

Из-за особенностей рецептуры срок годности у «Белы полюс 1938» в два раза меньше обычного: всего полгода. Тогда как холодное лакомство с Е-добавками в замороженном виде может лежать в холодильнике супермаркета и год.

Чтобы выпустить партию без Е-добавок, фабрика воспроизвела технологию 30-х годов прошлого столетия. Глазурь для эскимо здесь также производят по историческому рецепту — масло, какао-порошок и сахар.

На прилавках в магазинах страны появится не только легендарный советский пломбир в хрустящем вафельном стаканчике, но и то самое, невероятное по вкусу эскимо.